Casinò immersivo: curiosità sul trend gaming del momento (Di venerdì 21 agosto 2020) Il settore dei casinò non smette più di stupire. La tecnologia non manca mai di arricchire i palinsesti e i contenuti anche per gli amanti del gioco d’azzardo, che oggi deve gran parte della propria diffusione alla possibilità di operare da mobile, con tanto di app dedicate. Il digitale ha praticamente rivoluzionato il gioco e anche se i casinò online live sono già molto assortiti non hanno ancora conosciuto la loro massima evoluzione. Gioco a distanza, tavoli allestiti come quelli reali, chat live: il prossimo passo sarà quello di avvicinare ancora di più le dimensioni delle due realtà, il tutto grazie alla VR, cioè la “virtual reality”. I casinò online si sono sviluppati col nuovo millennio attirando anche l’attenzione dei media. Quando si gioca in una sezione live, la webcam consente di ... Leggi su nuovasocieta

