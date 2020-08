Cartabellotta (Gimbe): «No allarmismi, ma non possiamo sottovalutare l’aumento di nuovi casi» (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli ultimi dati dei bollettini diffusi dal ministero della Salute hanno mostrato un indicatore molto preoccupante. Da qualche giorno, infatti, la curva dei contagi è tornata a salire in modo vertiginoso. Non siamo ai livelli più gravi dell’emergenza (soprattutto per quel che riguarda il numero di vittime, sempre stabili da settimane sotto le 10 unità quotidiane), ma la spia rossa si è accesa. Nel report Gimbe sulla settimana che va dal 12 al 18 agosto, infatti, mostra come la tendenza sia in aumento da giorni. Un dato che, sommato a quello che verrà inserito nel rapporto della prossima settimana con i numeri di mercoledì e giovedì, rischia di rappresentare il classico cerino nel paglia. LEGGI ANCHE > L’allarme di Cartabellotta (Gimbe): «Con questo trend rischiamo ... Leggi su giornalettismo

