Caronia, il padre di Gioele posta un video sui social: “È così che lo cercavano” (Di venerdì 21 agosto 2020) Daniele Mondello posta un video: “L’hanno cercato così” “Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?”. Così sulla sua pagina Facebook, il papà di Gioele, Daniele Mondello, che ieri gioevì 20 agosto ha riconosciuto le scarpette del figlio ritrovate vicino ai resti ossei individuati tra la fitta vegetazione della collina di Caronia. Il dj ha postato un video in cui si vede una fase delle ricerche. Attività che lo stesso Mondello ieri ha definito “un fallimento”. Nel video si vede un operatore tv che segue e riprende un militare durante le ricerche di Gioele Mondello, per realizzare, ... Leggi su tpi

