Capri low cost: cosa fare, dove andare, che cosa mangiare (Di venerdì 21 agosto 2020) Capri low cost sembra una contraddizione in termini, invece non lo è. Capri è un’isola viva, che dietro alla sua apparenza di bomboniera per turisti nasconde una sua vita, dei suoi riti, luoghi e indirizzi amati anche dai locals. Ebbene sì, perché a Capri ci sono anche i capresi doc – e ne abbiamo intervistato uno. Luigi Lionetti a Capri ci è nato, cresciuto, ci ha vissuto e oggi è lo chef stellato del ristorante Le Monzù (gioiello iconico con vista Faraglioni). Non poteva che essere lui la guida perfetta per un itinerario “like a local” – di cui ho seguito i consigli e a cui ne aggiungo altri a misura di neofita (sono tutti nella gallery). Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Capri low Capri low cost: cosa fare, dove andare, che cosa mangiare Vanity Fair.it Capri low cost: cosa fare, dove andare, che cosa mangiare

Il 2020 è l’anno giusto per andare a Capri, parola dello chef caprese doc Luigi Lionetti. Ecco i suoi consigli fra ristoranti, spiagge e locali per un itinerario “provato per voi” - dal traghetto pano ...

'Innovativo, ecosostenibile e lowprice, Dodecà sbarca a Capri'

Il primo punto vendita Dodecà con formula 'everyday low price' arriva a Capri. Nei prossimi giorni l'apertura di altri due punti vendita.

Il 2020 è l’anno giusto per andare a Capri, parola dello chef caprese doc Luigi Lionetti. Ecco i suoi consigli fra ristoranti, spiagge e locali per un itinerario “provato per voi” - dal traghetto pano ...Il primo punto vendita Dodecà con formula 'everyday low price' arriva a Capri. Nei prossimi giorni l'apertura di altri due punti vendita.