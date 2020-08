Capello non ha dubbi: “Il partner perfetto per Cristiano Ronaldo è…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Fabio Capello non ha dubbi e consiglia la Juventus su chi dovrebbe essere il partner di Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. L'ex allenatore anche dei bianconeri è convinto che il messicano del Wolverhamtpon Raul Jimenez sarebbe perfetto per giocare con il portoghese.Capello: "È l'ideale per giocare vicino CR7"caption id="attachment 979843" align="alignnone" width="429" Wolverhampton Jimenez (Getty Images)/captionIntervistato da ESPN Mexico, Capello ha detto la sua sull'obiettivo di mercato della Juventus: "È un grande giocatore che ha molto talento, ideale per giocare vicino a Cristiano Ronaldo. Alla Juventus Cristiano sente la mancanza di uno come Benzema (suo compagno al ... Leggi su itasportpress

pisto_gol : Fabio Capello bacchetta Nagelsmann (33 anni) “Ha snaturato la squadra, gli schemi non servono servono i grandi gioc… - TommasoNin : @DanVMor Per non parlare del capello con super leccata di mucca stile anni ‘40.. le personalità con e senza palla non gli manca affatto. - ItaSportPress : Capello non ha dubbi: 'Il partner perfetto per Cristiano Ronaldo è...' - - junews24com : Capello non ha dubbi: «Lui potrebbe diventare il Benzema della Juve» - - esseimo : ieri sera non mi ero resa conto di quanto erano sporchi i capelli quindi oggi si va in giro col capello nzevato e r… -