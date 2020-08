"Caos scuola? Chiamate gli esperti dalla Francia". Bassetti, la stoccata al governo è servita (Di venerdì 21 agosto 2020) "Se non siamo in grado facciamo venire gli esperti dalla Francia". Sul Caos scuole interviene l'infettivologo Matteo Bassetti. L'esperto ospite di Omnibus su La7 è categorico: "Sulla base di questi numeri stride chi non vuole riaprire le scuole. Se non siamo in grado facciamo venire gli esperti dalla Francia". E la stoccata del direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova al governo è servita. Leggi su iltempo

