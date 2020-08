Canottaggio – Malore per Caprina: paura durante il collegiale azzurro a Sabaudia (Di venerdì 21 agosto 2020) Momenti di terrore a Sabaudia, durante il collegiale azzurro di Canottaggio, in vista degli Europei di Poznan. Leonardo Pietra Caprina ha accusato un Malore improvviso durante un test al remoergometro su distanze massimale. Fortunatamente lo staff medico è intervenuto prontamente per aiutare Caprina con gli improvvisi problemi respiratori. Caprina è stato trasportato poi all’ospedale Santa Maria Goretti di latina in eliambulanza ed è fortunatamente fuori pericolo. L'articolo Canottaggio – Malore per Caprina: paura durante il collegiale azzurro a ... Leggi su sportfair

