Campania, trasporto pubblico gratis per gli studenti. De Cristofaro: “Incentivo a favore di giovani e famiglie” (Di venerdì 21 agosto 2020) Per gli studenti campani è di nuovo possibile richiedere l’abbonamento al trasporto pubblico gratuito. Una campagna che si rinnova già da alcuni anni, garantendo ai giovani dagli 11 ai 26 anni di usufruire di un’importante agevolazione grazie a cui una famiglia, con due figli studenti, risparmia circa 800 euro all’anno. “Si tratta di un aiuto … L'articolo Campania, trasporto pubblico gratis per gli studenti. De Cristofaro: “Incentivo a favore di giovani e famiglie” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

sectest9 : RT @iusEmanagement: #databreach 166.000 password degli utenti del servizio di trasporto della Campania sono online. Questi utenti ora sono… - CyberSecurityN8 : RT @iusEmanagement: #databreach 166.000 password degli utenti del servizio di trasporto della Campania sono online. Questi utenti ora sono… - giorgiotablet : RT @iusEmanagement: #databreach 166.000 password degli utenti del servizio di trasporto della Campania sono online. Questi utenti ora sono… - LndCampania : ? RINNOVATA CONVENZIONE CON MEDMAR E CAREMAR ? - info82963659 : TRASPORTO PUBBLICO, IN CAMPANIA PER GLI STUDENTI È GRATIS È ripartita la campagna per gli abbonamenti gratuiti agl… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania trasporto Anche quest'anno trasporto pubblico gratis studenti Campania SorrentoPress Figc Campania, trasporto marittimo: rinnovata convenzione con Medmar e Caremar

Atleti, staff, accompagnatori e veicoli delle società affiliate, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane della stagione sportiva 2020/2021, potranno usufruire di ...

VIDEO Regionali Campania, Orlando De Cristofaro: “Filiera istituzionale per tornare alla normalità”. E ringrazia Bosco

Normalità. È la parola d’ordine di Orlando De Cristofaro, candidato alle regionali nella lista di Caserta di Noi Campani. Ai nostri microfoni l’esponente del raggruppamento capitanato a livello provin ...

Atleti, staff, accompagnatori e veicoli delle società affiliate, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane della stagione sportiva 2020/2021, potranno usufruire di ...Normalità. È la parola d’ordine di Orlando De Cristofaro, candidato alle regionali nella lista di Caserta di Noi Campani. Ai nostri microfoni l’esponente del raggruppamento capitanato a livello provin ...