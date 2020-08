Call of Duty Black Ops Cold War è ufficiale, primo trailer italiano e reveal completo la prossima settimana (Di venerdì 21 agosto 2020) AGGIORNAMENTO: In calce trovate il trailer in italiano appena pubblicato.Dopo mesi e mesi di rumor, leaks e indizi vari, finalmente la verità sul nuovo capitolo di Call of Duty è emersa.Il prossimo titolo della famosa saga FPS apparterrà al popolare spin-off Black Ops, sviluppato da Treyarch e sarà intitolato Call of Duty Black Ops Cold War, segno che sarà ambientato durante la Guerra Fredda degli anni 60.Leggi altro... Leggi su eurogamer

