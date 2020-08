Caldo, Coldiretti: animali stressati e nei campi angurie, pomodori e peperoni ustionati dalle alte temperature (Di venerdì 21 agosto 2020) “Stress da Caldo anche per gli animali nelle case e nelle fattorie dove sono già entrate in funzione ventole e doccette per aiutare le mucche che stanno producendo fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali per le alte temperature“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Caldo africano che sta investendo l’Italia da nord a sud con la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi “assediando le stalle della Pianura Padana dove si concentrano gli allevamenti per la produzione di latte destinato ai più grandi formaggi italiani Dop, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano.Per le mucche – sottolinea la Coldiretti – il clima ideale è fra i 22 ... Leggi su meteoweb.eu

