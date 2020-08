Caldo, a Firenze è di nuovo allerta (Di venerdì 21 agosto 2020) Scattata nuovamente a Firenze l'allerta per il Caldo. Per domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate: la temperatura massima percepita sarà di 37 °. Lo rende noto il Comune. Leggi su lanazione

