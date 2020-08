Calciomercato Serie D, Acireale-Lucera rottura clamorosa: l’ex Palermo lascia il club granata. I dettagli (Di venerdì 21 agosto 2020) Acireale-Lucera, è già addio.E' durata poco meno di un mese l'avventura di Raimondo Lucera in maglia granata. Dopo essere stato escluso dal progetto tecnico rosanero in vista della prossima stagione, l'attaccante - che fatto parte del settore giovanile dell’U.S. Città di Palermo, prima, e poi della rosa della prima squadra in seno alla nuova società, ha lasciato il capoluogo siciliano per approdare all'Acireale Calcio. Una parentesi, quella del giovane palermitano nel club granata, durata poco meno di un mese. E' proprio di questa mattina, infatti, la notizia relativa al divorzio tra il giocatore e l'Acireale Calcio diffusa dalla stessa società tramite un comunicato ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato, ex Fiorentina per la Serie A | Possibile affare a zero! SerieBnews.com D'Aversa in dubbio: il Parma pensa a Liverani

E' stato l'eroe della promozione dalla Serie C alla A, capace di far sognare di nuovo i tifosi del Parma. Ora Roberto D'Aversa potrebbe però lasciare la squadra di cui è divenuto idolo e simbolo nelle ...

L'estate di Sandro Pochesci, tra nostalgia di Terni e la nuova avventura con il Carpi

TERNI Il solito, originale, incorreggibile Sandro Pochesci. L'ex allenatore della Ternana, che proprio ieri pomeriggio ha firmato un contratto che lo lega al Carpi, in Lega Pro (potrebbe essere una de ...

