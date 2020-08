Calciomercato Roma – Ricostruzione difesa (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Calciomercato Roma parte dal reparto difensivo che sarà uno di quelli che subirà maggiori cambiamenti. Ci saranno diversi cambiamenti nel pacchetto arretrato con le partenze di Juan Jesus, vicino al Cagliari, e Fazio, cercato dal Villareal. Fienga è rientrato da Londra per cercare di riportare Chris Smalling nella capitale. Il difensore centrale inglese si può trasferire con un prestito oneroso e obbligo di riscatto, per una cifra totale non lontana dai 15 milioni. Oltre a Smalling potrebbe arrivare, per rafforzare il reparto difensivo giallorosso, Maksimovic che rientrerebbe nel passaggio di Under al Napoli, che vorrebbe anche Veretout (ma al momento incedibile). Questa operazione farebbe comodo alla Roma per creare plusvalenza e rafforzare la rosa. Calciomercato ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : Triangolo per @EdDzeko: la #Juve lo vuole, @arekmilik9 alla Roma può sbloccarlo - Gazzetta_it : #Roma, dilemma @EdDzeko #Juventus e #Inter bussano, addio o conferma? #calciomercato - DiMarzio : #Pedro arrivato a #Roma: tra poco le prime immagini su @SkySport 24 #calciomercato - ApCalciomercato : Zaniolo può partire: la Roma sceglie il sostituto, possibilità per Marotta - johmilton : Chiedo una conferma di mercato a @Fil_Biafora : è vero che stai trattando 'Nduja per portarlo a Roma? #calciomercato #pensaagliamici -