Calciomercato Palermo, da Mazzitelli ad Agazzi fino a Corazza e Pettinari: ecco tutti gli obiettivi rosanero (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Palermo ha un’importante sfida per la prossima stagione: vincere la Serie C.Per questo traguardo il duo dirigenziale formato da Sagramola e Castagnini è disposto a giocarsi tutte le carte e se è il caso a guardare anche alle categorie superiori per mettere in campo centrocampisti e attaccanti di alto livello, senza però lasciarsi prendere troppo dall’entusiasmo e comunque prendendosi del tempo lasciando alcune posizioni scoperte per un po’ se serve.Calciomercato Palermo, altri due rinforzi per Boscaglia: Doda e Fallani arrivano in città“A centrocampo il sogno resta Luca Mazzitelli”, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rosanero starebbe infatti provando a convincere il giocatore e il Sassuolo che ne detiene ... Leggi su mediagol

