Calciomercato Napoli, la Roma vuole Milik: due giallorossi nella trattativa (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Napoli: il club capitolino punta sul centravanti polacco per sostituire Dzeko, ormai a un passo dalla Juventus, e potrebbe inserire due elementi della rosa di Fonseca per convincere De Laurentiis. In casa Roma la priorità è rappresentata dal difensore centrale, e in particolare Smalling, nel senso che la dirigenza dei giallorossi vuole riportarlo a … Leggi su 2anews

DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - Glongari : #Brescia e #Monza hanno espresso un forte interesse nei confronti di #Tutino del #Napoli la settimana prossima potr… - DiMarzio : Il #Napoli prende tempo con Gabriel del Lille ma sul giocatore avanza l'#Arsenal: le ultime - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #Gaetano alla Cremonese ?? Si lavora al rinnovo del prestito ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://… - sscalcionapoli1 : Sportitalia - Il Napoli prenderà due esterni offensivi: arrivano conferme, due nomi in pole #calciomercato -