Calciomercato Napoli, il Manchester City deve cedere prima di prendere Kalidou Koulibaly (Di venerdì 21 agosto 2020) Gabriel sempre più vicino agli azzurri. Il Napoli ha un accordo blindato con il Lille sulla base di 25 milioni di Euro che i francesi hanno intenzione di rispettare. L’Arsenal, però, rilancia offrendo di più all’agente e il club partenopeo ha l’esigenza di avere la certezza di vendere prima Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, il problema è che il Manchester City al momento è bloccato a sua volta da un intreccio di mercato. Bisogna prima vendere per poter offrire 70 milioni di Euro per il difensore senegalese. Gli inglesi devono cedere John Stones al Barcellona, valutato circa 50 milioni. In ... Leggi su calciomercato.napoli

Il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mancano poche ore all'inizio del ritiro della SSC Napoli. Castel di Sangro è pronta, è stat ...

Gabriel sempre più vicino agli azzurri. Il Napoli ha un accordo blindato con il Lille sulla base di 25 milioni di Euro che i francesi hanno intenzione di rispettare. L’Arsenal, però, rilancia offrendo ...

