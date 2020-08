Calciomercato Milan, i rossoneri seguono Darwin Nunez (Di venerdì 21 agosto 2020) : il centravanti dell’Almeria viene seguito anche da Roma e Napoli Il Milan segue con interesse Darwin Nunez, giovane centravanti dell’Almeria. Il giocatore classe 1999 – come riportato da Marca – piace anche a Roma e Napoli e potrebbe diventare l’acquisto più costoso della Segunda Division. Attualmente il club di appartenenza non ha i mezzi per trattenerlo e per garantirgli un aumento di ingaggio. Il Milan potrebbe riuscire a fare il colpaccio con 15 milioni di euro, ma bisognerà fare attenzione alla concorrenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : 'Sei mesi meravigliosi, che mi piacerebbe ripetere' #Milan, senti #Deulofeu - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Ibrahimovic al vice di Theo #Hernandez. Le ultime sul #Milan - DiMarzio : #Milan, la #Fiorentina fissa il prezzo per #Milenkovic. Intanto accordo raggiunto con #Rebic sull' ingaggio per il… - Mediagol : VIDEO #Milan. Deulofeu, quanta nostalgia! Possibile il ritorno in rossonero? L'analisi... - Aquila6811 : RT @calciomercatoit: ?? #Milan | Nessun accordo #ThiagoSilva-#Fiorentina: le ultime di -