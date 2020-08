Calciomercato Milan, ecco Halilovic. Nel frattempo Deulofeu chiama (Di venerdì 21 agosto 2020) : i rossoneri riflettono sul possibile futuro Il Milan ha iniziato a muoversi per la prossima stagione. La compagine rossonera, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta cercando di capire come muovere i primi passi. Nel frattempo si rivede Halilovic, il croato sarà presente al raduno dei rossoneri nei prossimi giorni. Intanto Deulofeu chiama e lancia segnali d’amore nei confronti del club. I rossoneri devono assolutamente riflettere in vista della nuova stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

