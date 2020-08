Calciomercato, Milan ad un passo da Aurier. I nomi per Bologna e Fiorentina, il Monza sogna in grande (Di venerdì 21 agosto 2020) Giornata importante per il Calciomercato. Tante ufficialità, tante trattative verso la chiusura sia in Serie A che in Serie B. Notizie anche dall’estero e che, di riflesso, riguardano anche il nostro campionato. BENEVENTO – Nuovo arrivo in casa Benevento. Questa mattina ha svolto le visite mediche Daam Foulon, terzino sinistro belga classe ’99 proveniente dal Waasland Beveren. Bologna – I felsinei insistono per avere Aaron Hickey. Interessa anche un altro laterale sinistro: Dimitrios Giannoulis. Per l’attacco, invece, l’obiettivo numero uno di Walter Sabatini resta Vladyslav Supryaga. Fiorentina – Nelle ultime ore la Fiorentina ha avuto contatti con l’agente di Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo l’esperienza alla Roma in prestito. Altro nome per ... Leggi su calcioweb.eu

