Calciomercato Juve: Dzeko obiettivo numero uno, Milik alla Roma può liberarlo (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Juve: Edin Dzeko è il candidato numero uno per l’attacco bianconero. Milik può sbloccare l’affare Gazzetta ne è sicura: è Edin Dzeko il primo nome per puntellare l’attacco della Juventus. Il bosniaco (che piace anche all’Inter), parlerà presto con la Roma. Qualora chieda la cessione ai bianconeri la società giallorossa non si opporrà. Molto dipenderà dunque dalla volontà del giocatore che è molto legato all’ambiente della Capitale. In tutto questo la Juve sta provando a risolvere la grana Higuain. I bianconeri sarebbero comunque disposti a prendere il bosniaco anche qualora il Pipita ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Triangolo per @EdDzeko: la #Juve lo vuole, @arekmilik9 alla Roma può sbloccarlo - Gazzetta_it : Calciomercato LIVE - Emerson all'Inter, ci siamo. Eder vuole la Fiorentina - FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - mirkoistrice : RT @Hermesjuventino: Juventini in delirio per un video di #Benzema col pallone #Adidas con il logo della #Juve, CALMA. Allora se vediamo… - BrunoGiovanni6 : RT @Hermesjuventino: Juventini in delirio per un video di #Benzema col pallone #Adidas con il logo della #Juve, CALMA. Allora se vediamo… -