Calciomercato – Dzeko ad un bivio: presto incontro con la Roma. Juventus e Inter ossrevano (Di venerdì 21 agosto 2020) presto Edin Dzeko parlerà con la Roma del suo futuro Nel giorno della finale di Europa League c’è anche spazio per il Calciomercato in casa Inter. In particolare a tenere banco è il futuro di Edin Dzeko, cercato dai nerazzurri la scorsa estate, ma che un anno dopo la sua permanenza alla Roma è in bilico. Oltre al club nerazzurro da segnalare l’Interesse della Juventus. “Messo in stanby Arek Milik, per cui il Napoli chiede la bellezza di 40 milioni di euro, i bianconeri stanno sondando la pista che porta al capitano giallorosso: la trattativa è allo stadio embrionale, anche se il tempo stringe perché tra pochi giorni (lunedì 24) la Vecchia ... Leggi su intermagazine

DiMarzio : Attacco #Juventus, in cima alla lista di #Pirlo c'è #Dzeko - Gazzetta_it : #Roma, dilemma @EdDzeko #Juventus e #Inter bussano, addio o conferma? #calciomercato - tuttosport : Nuovo bomber #Juve: #Dzeko è il più vicino. L’agente: “Si vedrà” ?? - FilippoMigheli3 : Opinione strettamente personale: non capisco l'interesse della #Juventus per #Dzeko. Mi sorprende molto che uno com… - sportli26181512 : Dzeko in bilico tra Roma e Juve: in quota i bianconeri sono a un passo: È diventato il punto di riferimento di comp… -