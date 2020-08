Calcio: Torricelli, Serie C miglior contesto per imparare (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 21 AGO - "La Serie C è una scuola basilare, il miglior contesto per imparare: non solo per i giocatori ma anche per i dirigenti, arbitri e allenatori. Me ne rendo conto costantemente, ... Leggi su corrieredellosport

frances14372469 : @Silvia_Mio86 ma poi Torricelli era forte, quella Juventus faceva un calcio spettacolare, e' grazie a quella juve che tifo Juventus - BDrummm : @Juveebastaaa @marcobedana @1411nico Torricelli calcio vero!!! Applaudito pure a Firenze!!! Altro che lustrini e po… - Dulafive : Ogni anno la strenua difesa di Tizio, Caio o Sempronio, sempre eh, ma dai tempi del primo Conte, e tutte le volte a… - OsMirco : @Nicolas81972837 @NoNameAgency_ @yutomanga Il Pogba del MU può rimanere lì !! Nel calcio ci vogliono giocatori funz… - EndlessMambre : @AR_Torricelli L'emblema degli sceicchi che hanno rovinato il gioco del calcio -

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "La Serie C è una scuola basilare, il miglior contesto per imparare: non solo per i giocatori ma anche per i dirigenti, arbitri e allenatori. Me ne rendo conto costantemente, p ...

Calcio mercato: Serie D, a Ferragosto i 'grandi acquisti' del PDHAE

In compenso sono stati ceduti Fiore, Menabò e Vero alla Biellese, Dayné all'Aygreville e Chenuil al Bajo Dora. Trattative in corso su Foschi e Crivellaro del Torino, mentre l'Aosta Calcio 511 vorrebbe ...

