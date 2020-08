Cagliari, sospiro di sollievo: tamponi tutti negativi (Di venerdì 21 agosto 2020) Può tirare un sospiro di sollievo Eusebio Di Francesco. Come riferisce Ansa, infatti, sono tutti negativi i tamponi effettuati dai calciatori della squadra rossoblù, dopo alcune positività al Covid-19 emerse tre giorni fa. Restano fuori i giocatori positivi, Despodov, Bradaric, Ceppitelli e Cerri. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sospiro di sollievo nell'emergenza Covid in casa Cagliari: tutti negativi i tamponi effettuati ieri dai giocatori rossoblu. Sotto l'aspetto tecnico è una buona notizia anche per Di Francesco, che potr ...Tutte le partite del torneo di Cagliari IN DIRETTA alle ore 20:30 su DinamoTV. Il tutto dopo aver tirato un sospiro di sollievo per la recuperata negatività di Austin Daye, che adesso seguirà l'iter ...