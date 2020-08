Cagliari, buone notizie per Di Francesco: tamponi tutti negativi per i giocatori (Di venerdì 21 agosto 2020) buone notizie per il Cagliari e per Eusebio Di Francesco: tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori Torna il sereno su Cagliari e sulla squadra di Di Francesco. Come informa l’ANSA sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri dai giocatori rossoblu. Sotto l’aspetto tecnico è una buona notizia anche per il tecnico, che potrà andare avanti con gli allenamenti ad Asseminello. Rimangono fuori i giocatori positivi, Despodov, Bradaric, Ceppitelli e Cerri. Più i due che sono stati a contatto con gli atleti contagiati. E altri due bloccati dalle prescrizioni legate a trasferimenti ... Leggi su calcionews24

