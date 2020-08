Bufera su Netflix: rimosso il poster con quattro ragazzine in pose provocanti (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – Netflix è un po’ la quintessenza delle piattaforme politicamente corrette. Tra propaganda pro-lgbt e globalismo sfrenato, riesce sempre a propinarci messaggi nauseanti. Pensavamo però che avesse toccato il fondo tirando fuori un episodio della serie tv Baby-SittersClub in cui appare una bambina di 9 anni transgender. Eppure quando si tocca il fondo non è automatico risalire, c’è sempre la possibilità di scavare. Ecco quindi che il colosso americano ha diffuso un poster piuttosto vergognoso che pubblicizza il film in lingua francese Cuties, che uscirà il prossimo 9 settembre. La locandina raffigura quattro ragazze adolescenti in evidenti pose provocanti, con indosso abiti da cheerleader. Netflix nella ... Leggi su ilprimatonazionale

