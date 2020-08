Brucia la California, vasti incendi. Evacuate migliaia di persone (Di venerdì 21 agosto 2020) Brucia la California. Due dei più grandi incendi sono a nord e a sud di San Francisco: il complesso SCU Lightning Complex e il complesso LNU Lightning Complex, con molteplici focolai. Oltre cento case sono state distrutte dalle fiamme, che ora minacciano più di 30.000 edifici. Sono così partiti gli ordini di evacuazione di migliaia di persone. Come a Vacaville, una città di circa 100.000 persone tra San Francisco e Sacramento, evacuata. Leggi su ilfogliettone

avocaduu : RT @Terra_Pianeta: @Gaia93712891 @InfoAmb @enpaonlus @survivalitalia @WWF @WWFitalia In realtà sta andando (ora) a fuoco Amazzonia (Brasil… - SallyScrive : RT @Terra_Pianeta: @Gaia93712891 @InfoAmb @enpaonlus @survivalitalia @WWF @WWFitalia In realtà sta andando (ora) a fuoco Amazzonia (Brasil… - nickbluebox : RT @Terra_Pianeta: @Gaia93712891 @InfoAmb @enpaonlus @survivalitalia @WWF @WWFitalia In realtà sta andando (ora) a fuoco Amazzonia (Brasil… - Terra_Pianeta : @Gaia93712891 @InfoAmb @enpaonlus @survivalitalia @WWF @WWFitalia In realtà sta andando (ora) a fuoco Amazzonia (B… - mccamozzi : Non solo brucia la Siberia, ma anche la California -