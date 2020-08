Brigliadori insulta pesantemente Alba Parietti. La replica: “Provo pena” (Di venerdì 21 agosto 2020) Eleonora Brigliadori si scaglia contro Alba Parietti dopo che quest’ultima, di ritorno da Ibiza, ha dichiarato che non ha incontrato nessuno in aeroporto a Malpensa che le dicesse di fare il tampone, come invece da protocollo stabilito negli ultimi giorni. L’attacco della conduttrice contro Alba è stato divulgato su Facebook. Qui la 60enne milanese ha … L'articolo Brigliadori insulta pesantemente Alba Parietti. La replica: “Provo pena” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Brigliadori insulta Brigliadori insulta pesantemente Alba Parietti. La replica: “Provo pena” Gossip e Tv Brigliadori insulta pesantemente Alba Parietti. La replica: “Provo pena”

Eleonora Brigliadori si scaglia contro Alba Parietti dopo che quest’ultima, di ritorno da Ibiza, ha dichiarato che non ha incontrato nessuno in aeroporto a Malpensa che le dicesse di fare il tampone, ...

Eleonora Brigliadori si scaglia contro Alba Parietti dopo che quest’ultima, di ritorno da Ibiza, ha dichiarato che non ha incontrato nessuno in aeroporto a Malpensa che le dicesse di fare il tampone, ...