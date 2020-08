Brescia, Cellino: “Per due balli in discoteca si sono infettati tutti. La situazione è peggio di prima” (Di venerdì 21 agosto 2020) Si rialza la curva di contagi di Covid-19 in Italia e molti giocatori della Serie A negli ultimi giorni sono risultati positivi. Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato della questione durante un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Per due balli si sono infettati tutti. Ora è peggio di prima. A mio avviso ora la situazione è peggiore di prima. Ci sono tanti giocatori che hanno 20 anni e sono al letto con la febbre“. Lo stesso patron delle Rondinelle è stato colpito dal virus nei mesi scorsi: “Io dicevo di non riprendere il campionato mica per la retrocessione, ma perché i problemi si rifletteranno sulla ... Leggi su sportface

