Brasile, Lula ammette: "Su Battisti ho sbagliato, mi scuso con le vittime" (Di venerdì 21 agosto 2020) Mea culpa dell'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva sulla concessione dell'asilo a Cesare Battisti il 31 dicembre 2010, nell'ultimo giorno della sua permanenza alla guida del Paese...

Roma, 21 ago 18:56 - (Agenzia Nova) - Per la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, "non sappiamo quanto sia veritiero e sentito il mea culpa di Lula che dopo tanti anni ha riconosciuto di aver sbag ...L’ex presidente brasiliano, Luiz Ina’cio “Lula” da Silva, si e’ – per la prima volta – scusato con le famiglie delle vittime di Cesare Battisti e ha ammesso che “fu un errore concedere l’asilo politic ...