Bordeaux-Nantes oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Alle ore 19:00 di questo venerdì 21 agosto partirà ufficialmente la stagione 2020-21 della Ligue 1 francese. In campo Bordeaux e Nantes, esattamente 167 giorni dopo lo stop allo scorso campionato causa emergenza sanitaria. In una settimana nella quale verranno assegnati i titoli europei tra Champions ed Europa League, la Ligue 1 comincerà il proprio percorso partendo dalla sfida tra Bordeaux e Nantes che verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Leggi su sportface

sportface2016 : Parte la #Ligue1 | Ecco come seguire #Bordeaux-#Nantes - NotizieIN : DIRETTA TV Siviglia-INTER Streaming Bordeaux-Nantes Gratis, dove vedere le partite Oggi. Domenica PSG-Bayern… - Federico_FR24 : Diego Carlos e Jules Koundé. Anni 27 e 22, rispettivamente da Nantes e Bordeaux. Il primo solidissimo, ruvido e aff… - infobetting : Bordeaux-Nantes (venerdì, ore 19): formazioni, quote, pronostici - CalcioPillole : La #Ligue1 modifica la 1ª giornata. Olympique Marsiglia-Saint Étienne è spostata al 17/09 alle 21, inoltre: Borde… -