Bordeaux, male la prima senza Paulo Sousa: 0-0 col Nantes (Di venerdì 21 agosto 2020) Bordeaux, Francia, - La Ligue 1 inaugura ufficialmente, almeno in Francia, la stagione 2020-2021, mentre torna a farsi pressante l'incubo Coronavirus . Il battesimo è un non esaltante Bordeaux-Nantes ,... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Bordeaux, male la prima senza Paulo Sousa: 0-0 col Nantes: Esordio amaro per il neo-tecnico Gasset: rimasti in diec… - ilvigliacco : @GisasTheClown Uhhh figata. Io avevo intenzione di fare le punte bordeaux inizialmente, ma ora come ora sono un po… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordeaux male Ligue1: pareggio senza reti nel match d’apertura Bordeaux-Nantes alfredopedulla.com Bordeaux, male la prima senza Paulo Sousa: 0-0 col Nantes

BORDEAUX (Francia) - La Ligue 1 inaugura ufficialmente, almeno in Francia, la stagione 2020-2021, mentre torna a farsi pressante l'incubo Coronavirus. Il battesimo è un non esaltante Bordeaux-Nantes, ...

Ligue1, si riparte: i pronostici di Bordeaux-Nantes

La Ligue1 ricomincia con Bordeaux-Nantes, partita della prima giornata che si gioca venerdì 21 agosto. Ecco i nostri pronostici. E’ davvero un paradosso come la squadra più forte del campionato france ...

BORDEAUX (Francia) - La Ligue 1 inaugura ufficialmente, almeno in Francia, la stagione 2020-2021, mentre torna a farsi pressante l'incubo Coronavirus. Il battesimo è un non esaltante Bordeaux-Nantes, ...La Ligue1 ricomincia con Bordeaux-Nantes, partita della prima giornata che si gioca venerdì 21 agosto. Ecco i nostri pronostici. E’ davvero un paradosso come la squadra più forte del campionato france ...