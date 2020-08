Bonus matrimonio, 1500 euro per chi si sposa entro il 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) 1.500 euro per le coppie che decidono di sposarsi in Puglia nel 2020. Il voucher, che può essere richiesto fino al 10 dicembre, potrà essere utilizzato come sconto sui costi della festa nuziale (dall’affitto delle sale per il ricevimento al ristorante, fiorista compreso) ed è retroattivo (lo si può chiedere ora per un matrimonio celebrato nei mesi scorsi). Leggi su vanityfair

