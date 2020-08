Bonus affitti, un mese in più (Di venerdì 21 agosto 2020) Locazioni: credito d'imposta fino a giugnoBonus affitti 2020Bonus affitti: proroga di un mese e ampliamento beneficiariLocazioni: credito d'imposta fino a giugnoTorna suUn altro mese per a disposizione per beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui al D.L. Rilancio. Inoltre, anche le strutture termali potranno beneficiare del credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.Per approfondimenti: Decreto Agosto: tutte le misureSono alcune delle novità previste dall'art. 77 del Decreto Agosto, ovvero il D.L. n. 104/2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Si tratta di novità che incidono ... Leggi su studiocataldi

Un mese in più (fino a giugno 2020) per il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ed affitto d'azienda. Proroga anche per le imprese turistico-ricettive con att ...

Bolzano, bonus Inps: dopo le sanzioni, le reazioni

Waltraud Deeg è la nuova vicepresidente della giunta altoatesina. Ridimensionato il ruolo politico-istituzionale dell'assessore Schuler e del consigliere provinciale Helmuth Tauber, perdonato dal dire ...

