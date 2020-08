Bonus affitti immobili: scatta la proroga del beneficio (Di venerdì 21 agosto 2020) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di Bonus affitti (art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il tema affitti sia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di detto Bonus affitti e proroga il periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca ... Leggi su termometropolitico

Bonus figli fino ai 21 anni da gennaio 2020: ok da parte del Consiglio dei Ministri al cd. Family Act 2021, un nuovo disegno di legge messo a punto dal governo Conte con l'obiettivo di semplificare ed ...

Un altro mese per a disposizione per beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui al D.L. Rilancio. Inoltre, anche le strut ...

Bonus figli fino ai 21 anni da gennaio 2020: ok da parte del Consiglio dei Ministri al cd. Family Act 2021, un nuovo disegno di legge messo a punto dal governo Conte con l'obiettivo di semplificare ed ...