Bollettino oggi, venerdì 21 agosto: i numeri regione per regione, 947 nuovi contagi (Di venerdì 21 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a venerdì 21 agosto. Prosegue il lavoro del Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, per monitorare la curva dei contagi di Covid-19 nel nostro Paese conteggiando i nuovi casi di positività oltre ai decessi, i guariti e i tamponi effettuati nel corso delle ultime 24 ore. oggi registriamo 947 nuovi contagi, 9 morti, 274 guariti, 71.996 tamponi, 664 malati in più (totale 16.678), un paziente in più in terapia intensiva (totale 69), 36 ricoverati in più (totale 919). LA TABELLA, regione PER ... Leggi su sportface

