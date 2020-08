Bollettino Covid Italia, crescono ancora i contagi: 947 nuovi casi e 9 morti (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Bollettino Covid di oggi venerdì 21 agosto 2020. Sono 947 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 845. I morti... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - Vindica_te_tibi : Oggi bollettino tremendo. Quanto vi è piaciuto andarvene in Sardegna, in Grecia, in Spagna a fare i minchioni? Int… - SoniaLaVera : RT @Caio45566279: #Buttafuoco vi fanno il bollettino dei morti per covid (6 sei) e andate tutti in giro con la mascherina. Se vi fanno il b… - FoggiaCittaAper : Covid 19 / Cresce ancora il numero di casi positivi, 35 in #Puglia di cui 12 in Provincia di #Foggia… - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: Bollettino Covid-19: aggiornamento -