Bollettino Covid del 21 agosto: 947 i nuovi positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) I numeri del Bollettino Covid del 21 agosto, 947 i nuovi positivi 9 i decessi. nuovi contagi ancora in crescita Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relaviti al Bollettino Covid di oggi, 21 agosto. Ancora in aumento i casi per il quinto giorno consecutivo. 947 i nuovi contagi in Italia per un totale di 257.065 dall’inizio dell’epidemia. Gli attuali positivi in Italia sono 16.678. Aumentano esponenzialmente i contagi e lieve aumento anche dei decessi, 9 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 35.427. Il numero dei guariti complessivo è di 204.960 persone che hanno sconfitto la malattia, + 274 nella giornata di oggi. In Lombardia, sempre osservata speciale, ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - Milli19751 : RT @ilmessaggeroit: Covid bollettino Lazio, +137 positivi in 24 ore: mai così tanti dal 4 mesi. Un morto - blogLinkes : #Covid_19, bollettino di oggi: 947 casi in Italia, 9 morti. Ancora numeri in crescita rispetto a ieri. - Vindica_te_tibi : Oggi bollettino tremendo. Quanto vi è piaciuto andarvene in Sardegna, in Grecia, in Spagna a fare i minchioni? Int… - SoniaLaVera : RT @Caio45566279: #Buttafuoco vi fanno il bollettino dei morti per covid (6 sei) e andate tutti in giro con la mascherina. Se vi fanno il b… -