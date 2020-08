Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 21 Agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Confermata la tendenza della crescita dei nuovi contagi da Coronavirus. Come riporta l’ultimo Bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus nelle ultime 24 ore, c’è stata un’ulteriore risalita dei contagi. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 21 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 845 nuovi casi (642 nelle 24 ore precedenti). E’ il dato più alto dallo scorso 16 maggio, quando l’Italia era ancora nella fase di lockdown. Altri 6 sono i morti e aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva (da 66 a 68). Sono 180 i nuovi guariti (364 nelle 24 ore precedenti). Sono sempre in crescita anche il numero ... Leggi su giornal

