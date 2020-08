Bollettino Coronavirus del 21 Agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovo incremento dei casi anche oggi, 21 Agosto. +0,37% (che corrisponde a 947 positivi in queste ultime 24 ore), portando il numero di contagi totali a 257.065. I guariti delle ultime 24 ore sono stati 274 (+0,13%), portando il totale a 204.970, mentre 9 (+0,03%) sono i morti, con un totale di 35.427. Attualmente, sul territorio nazionale, ci sono 16.678 persone positive dichiarate, oggi i test tampone sono stati 71.996, a differenza dei 77.442 effettuati nella giornata di ieri, 20 Agosto. Il rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati, nonostante il numero dei test sia leggermente inferiore a quello di ieri, è in salita: oggi siamo all’1,31%, mentre ieri era dell’1,09%. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 919, con un incremento di+36 rispetto a ieri, con una persona in più che va in terapia intensiva ... Leggi su sbircialanotizia

