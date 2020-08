Boga si avvicina al Napoli. Il Sassuolo vuole Tutino. Si può chiudere, la forbice si è ridotta! (Di venerdì 21 agosto 2020) Tuttosport- E’ Tutino l’attaccante scelto dal Sassuolo come contropartita da richiedere al Napoli per Boga. Il Sassuolo chiede 30 milioni e il Napoli spera di … L'articolo Boga si avvicina al Napoli. Il Sassuolo vuole Tutino. Si può chiudere, la forbice si è ridotta! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

FilippoRubu00 : ??Il #Napoli si avvicina ulteriormente a Jeremie #Boga del #Sassuolo. Si sta colmando anche la distanza economica. A… - infoitsport : Smalling pronto a ridursi l'ingaggio per tornare. A centrocampo si avvicina Torreira. Napoli ancora forte su Under,… - R_Rabal : RT @LAROMA24: Smalling pronto a ridursi l'ingaggio per tornare. A centrocampo si avvicina Torreira. Napoli ancora forte su Under, ma la pri… - LAROMA24 : Smalling pronto a ridursi l'ingaggio per tornare. A centrocampo si avvicina Torreira. Napoli ancora forte su Under,… -

Ultime Notizie dalla rete : Boga avvicina Boga, parla l’agente: “Non rinnoviamo col Sassuolo. Napoli? Top club” Napolipiu.com Tuttosport - Il Sassuolo vuole Tutino per Boga: distanza minima col Napoli per chiudere

E' Gennaro Tutino l'attaccante scelto dal Sassuolo come contropartita da richiedere al Napoli per Jeremie Boga. L'edizione odierna di Tuttosport rivela il nome del talento azzurro, scelto fra Younes, ...

CDM - L'agente di Boga spinge per il trasferimento al Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Napoli ed il fratello-agente di Boga, che rifiuterà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 ...

E' Gennaro Tutino l'attaccante scelto dal Sassuolo come contropartita da richiedere al Napoli per Jeremie Boga. L'edizione odierna di Tuttosport rivela il nome del talento azzurro, scelto fra Younes, ...Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Napoli ed il fratello-agente di Boga, che rifiuterà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 ...