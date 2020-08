Bimbo morto a Modica, il patrigno lo aveva promesso: “tuo figlio muore” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il patrigno del Bimbo morto di botte a Modica, minacciava da tempo il padre naturale della vittima. Gli sms, presagio agghiacciante. stafno lo piccolo, padre naturale di evan, foto facebook Una tragedia ampiamente annunciata, senza che nessuno sia riuscito ad evitarla. Il padre naturale del piccolo Evan, ucciso di botte dal patrigno, riceveva in continuazione minacce dal nuovo compagno della madre di suo figlio. In più Stefano Lo Piccolo, aveva visto le foto che le mandava sua madre del viso di Evan tumefatto. Eppure, non ha avuto la forza o forse il coraggio di approfondire tutto. Stessa cosa per gli assistenti sociali che seguivano la famiglia disagiata. E che dire di tutti i vicini di casa che sapevano ma sono stati zitti? ... Leggi su chenews

