Bimbo di tre anni trovato privo sensi nella piscina della propria abitazione: è in prognosi riservata (Di venerdì 21 agosto 2020) Un altro bambino sale purtroppo alla ribalta della cronaca. Si tratta di un piccolo di tre anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze dopo essere caduto nella piscina della sua abitazione ad Altopascio (Lucca). Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari che lo hanno trovato poco dopo riverso in acqua privo di sensi. Il bambino e’ stato trasportato a Firenze con l’elisoccorso e sono in corso accertamenti per capire se abbia perso conoscenza in acqua o a seguito di una caduta. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici dell’ospedale fiorentino che lo hanno ricoverato in rianimazione e si sono riservati la prognosi.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

gazzettadilucca : Sono ore di apprensione - GiovannaRacano : @atm_informa buona sera ho un bimbo di tre anni volevo chiedere viaggia gratis senza problemi o devo richiedere la… - NoiTv : Grave bimbo di tre anni caduto in piscina - - ChiaraCiv : @Susy_1968 @PaolettaPaly @confusa11 @dicuonzobt @GiulianaGoline1 @RIHANNON1967 Purtroppo avrei bisogno di aria puli… - TeoPV : @matteosalvinimi Ma se piagnucoli sui social ogni giorno come un bimbo di tre anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo tre In rianimazione bimbo di tre anni caduto in piscina NoiTV - La vostra televisione Bimbo con balbuzie alla convention dem: "Biden come me, mi ha aiutato a superare insicurezza"

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...

"Viviana non si è uccisa e non ha ammazzato Gioele". Parla il cugino e legale della famiglia

Su Facebook fornisce una sua ricostruzione: "Probabile che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto, forse un suino nero dei Nebrodi" “Viviana non s ...

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...Su Facebook fornisce una sua ricostruzione: "Probabile che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto, forse un suino nero dei Nebrodi" “Viviana non s ...