Bimbo di 21 mesi ucciso di botte, gli sms choc al padre: 'Se non togli la residenza Evan muore' (Di venerdì 21 agosto 2020) Evan è morto a 21 mesi per le botte inferte dalla madre e dal compagno, solo il culmine di una serie di violenze perpetrate sul piccolo e che il padre del bambino, Stefano Lo Piccolo , aveva ... Leggi su leggo

poliziadistato : +++Poliziotti commissariato Modica (RG) hanno sottoposto a fermo la madre del bimbo di 21 mesi, deceduto ieri duran… - RassegnaZampa : #modica Bimbo di 21 mesi ucciso di botte, gli sms choc al padre: «Togli la residenza o tuo figlio muore» - mattinodinapoli : Bimbo di 21 mesi ucciso di botte, gli sms choc al padre: «Togli la residenza o tuo figlio muore» - angiuoniluigi : RT @leggoit: Bimbo di 21 mesi ucciso di botte, gli sms choc al padre: «Se non togli la residenza Evan muore» - leggoit : Bimbo di 21 mesi ucciso di botte, gli sms choc al padre: «Se non togli la residenza Evan muore» -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mesi

Buongiorno, e complimenti per il lungo allattamento. Sono certa che a lei ed al bimbo tutto ciò abbia giovato tantissimo. Non si preoccupi per il ritorno del ciclo mestruale, può succedere. Qualora pr ...Gioiele Mondello ed Evan Lo Piccolo: due vicende diverse e controverse, in Sicilia. Un bambino picchiato a morte ed un altro ritrovato tra i rovi di Caronia. Per Evan sono in carcere la madre ed il su ...