Biden | ' Usciremo da questa pagina buia' Trump lo attacca | ' E' un pupazzo dei radicali'

Joe Biden accetta la nomination per la Casa Bianca e sarà quindi ufficialmente lui il candidato democratico a cui verrà affidata la missione di sconfiggere Donald Trump.

«Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scari ..."Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilita', scar ...