Biden nel discorso di accettazione della nomina dem: «Poniamo fine a questo capitolo buio» (Di venerdì 21 agosto 2020) Joe Biden ha ufficialmente accettato la nomination democratica durante la serata conclusiva della convention virtuale di quest’nno. Nel discorso più importante della sua carriera politica, durata ormai 50 anni, Biden chiede agli americani di scegliere speranza e determinazione non paura e scetticismo per i prossimi quattro anni, per uscire da questo periodo buio, riferendosi ovviamente alla presidenza di Donald Trump. La serata si è aperta con una collezione di testimonianze di cittadini americani la cui vita è notevolemnte migliorata grazie all’intervento politico – e non – di Biden. Una parte del suo discorso si anche soffermata sul ricordo del figlio Beau, morto nel ... Leggi su giornalettismo

