Biden, il candidato perbene alleato della luce e avversario delle tenebre (Di venerdì 21 agosto 2020) Prima del discorso cui cui è resuscitato Joe Biden, la serata finale della convention digitale pareva un dubbio tentativo di piano B. Messo su dai registi dell’evento, per salvarlo in caso di discorso disastroso del candidato; facendolo diventare un classico della commedia. Con collegamenti coi rivali delle primarie così briosi da finire a cercare, nei riquadrini tipo Zoom, Rock Hudson e Doris Day. Col distacco ironico carpiato nel far presentare la serata del vicepresidente di Obama a Julia Louis-Dreyfus, la protagonista della serie Veep. La vicepresidente cialtronissima che diventa presidente, a un certo punto, anche se. Con Michael Bloomberg in modalità cattivo da Una poltrona per due, ha avuto un suo spazio lontano dagli altri ex candidati perché ... Leggi su linkiesta

