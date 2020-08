Biden accetta la nomination: “Con Trump troppo odio, uniti faremo uscire l’America dalle tenebre” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il candidato democratico alla presidenza ha chiuso la convention con il suo discorso. Critiche al presidente degli Usa ma anche tanta visione su come devono essere gli Stati uniti Leggi su lastampa

«Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scari ...Negli Usa, in vista delle elezioni del 2020, ennesimo scontro a distanza tra Joe Biden e Donald Trump: i due non si risparmiano affatto. Nella quarta e ultima giornata della convention democratica, sv ...