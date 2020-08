Beppe Mascara, dal capolavoro in Palermo-Catania ai mille euro a gol [VIDEO] (Di sabato 22 agosto 2020) Beppe Mascara compie oggi 41 anni. Nato a Caltagirone, iniziò nelle giovanili del Comiso prima di debuttare in prima squadra con il Ragusa. Passa in Campania, dove gioca con Battipagliese, Avellino e Salernitana in Serie B. Torna in Sicilia, al Palermo, prima delle esperienza con Perugia e Genoa. Nel 2005-2006, dopo l’avventura di due anni prima, Mascara torna a Catania, con cui giocherà per sei stagioni. Con 14 reti trascina i rossoblu alla Serie A, di cui è assoluto protagonista negli anni successivi. Nel 2011 arriva al Napoli, prima di alcune esperienze minori, tra cui quella all’Al Nasr e allo Scordia, in Serie D, in cui chiude la carriera. Riparte dal basso, e dalla “sua” Sicilia, anche come allenatore: inizia nelle giovanili del ... Leggi su calcioweb.eu

