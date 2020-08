Benji, dedica a Bella Thorne: «Il nostro amore imperfetto (ma bellissimo)» (Di venerdì 21 agosto 2020) «Avete presente il “colpo di fulmine”? Il “vissero per sempre felici e contenti”? Ecco, noi non siamo una di quelle coppie». Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come Benji, parla al plurale quando racconta l’amore che lo lega all’attrice Bella Thorne. In realtà quella del cantante italo-australiano è una splendida dedica per la dolce metà, con la quale porta avanti una love story che va avanti da oltre un anno. Leggi su vanityfair

faantabosco : @Benji_Mascolo sempre un cuore lui che nonostante sia in vacanza ci dedica sempre almeno qualche minuto a noi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Benji dedica Benji regala 365 rose alla fidanzata Bella Thorne nel primo anno insieme Radio Italia Benji, dedica a Bella Thorne: «Il nostro amore imperfetto (ma bellissimo)»

Il cantante posta su Instagram un dolce pensiero che racconta la sua love story con l’attrice: «Ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra i nostri percorsi, e abbiamo deciso di camminare insieme ...

Captain Tsubasa: tra anime e realtà

Nel 1981 faceva capolino su Shonen Jump Captain Tsubasa. Tsubasa Ozora, un ragazzino delle elementari che avrebbe cambiato per sempre il concetto di spokon nel manga giapponese. Non solo, il manga avr ...

Il cantante posta su Instagram un dolce pensiero che racconta la sua love story con l’attrice: «Ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra i nostri percorsi, e abbiamo deciso di camminare insieme ...Nel 1981 faceva capolino su Shonen Jump Captain Tsubasa. Tsubasa Ozora, un ragazzino delle elementari che avrebbe cambiato per sempre il concetto di spokon nel manga giapponese. Non solo, il manga avr ...