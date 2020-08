Benevento, inizia l’avventura italiana di Foulon: il terzino a Villa Stuart (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Puntuale, come da promesse. Daam Foulon è arrivato in Italia e questa mattina ha fatto tappa a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche con il Benevento. Ultimo ostacolo da superare per il terzino belga, scelto dalla Strega come rinforzo in vista del campionato di serie A. Svolte le visite di rito, Foulon firmerà un contratto di tre anni con opzione per un’altra stagione e raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Seefeld. Il giocatore, prodotto del vivaio dell’Anderlecht, è stato prelevato da Pasquale Foggia dal Waasland Beveren. L'articolo Benevento, inizia l’avventura italiana di Foulon: ... Leggi su anteprima24

Non vede l’ora di cominciare Kamil Glik, il primo acquisto del nuovo Benevento versione Serie A. Il difensore polacco fa fatica a nascondere tutto l’entusiasmo per l’inizio dell’avventura in gialloros ...

Playoff serie B: Spezia, la A è tua. Romanzo di un’impresa

Il Frosinone vince al Picco ma non basta. La parità dei gol nei 180 minuti premia il miglior piazzamento dello Spezia. Per i liguri una promozione storica che porta la firma di Vincenzo Italiano e Gui ...

